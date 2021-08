Frauen in der Wissenschaft : Nobelpreis statt Barbie

Frauen in der Wissenschaft

Düsseldorf Die Wissenschaft steht inzwischen oft im Mittelpunkt. Die US-Firma Mattel hat mit dem Barbie-Preis für Wissenschaftlerinnen nun jedoch eine Kontroverse ausgelöst.

Die Not der Covid-19-Pandemie führte zu Riesenschritten in der Impfstoffentwicklung. Zwei neue Typen von Vakzinen wurden innerhalb eines Jahres international marktfähig gemacht: die mRNA-Impfstoffe und die Vektor­impfstoffe. Es ist davon auszugehen, dass die Entwicklerinnen und Entwickler dieser Impfstoffe in den kommenden Jahren mit dem Nobelpreis für Physiologie und Medizin ausgezeichnet werden. Während die mRNA-­Impfstoffentwicklung von dem Biontech-Gründungspaar Özlem Türeci und Ugur Sahin vorangetrieben wurde, ist einer der großen Köpfe hinter dem Vektorimpfstoff von Astrazeneca die Britin Sarah Gilbert.