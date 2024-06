Wissensdrang Wie der Wissenschaftsbetrieb Mütter benachteiligt

Ähnliches gilt für die Wissenschaft. Frauen beenden häufiger ihre Karriere in der Wissenschaft als Männer und steigen nach der Promotion aus. Dies ist bekannt als „undichte“ oder „leaky pipeline“ und liegt teilweise an zu hohen Erwartungen und Perfektionsdruck. Ende der 1990er Jahre begann man, systematisch Daten über die Teilhabe von Frauen in der Wissenschaft zu erheben. Noch vor weniger als zehn Jahren zeigten solche Statistiken, dass die Anstrengungen von Frauen in der Wissenschaft weniger gewürdigt, ihre Förderanträge häufiger gekürzt und seltener bewilligt wurden. Universitäten führten seltener lukrative Bleibeverhandlungen mit Frauen, was zu einem Lohnunterschied („Pay Gap“) zuungunsten der Professorinnen führte.