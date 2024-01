Wissensdrang Zwei Arten von Opfern

Heute ist es jedoch nicht mehr das heroische Opfer, das Mitgefühl und Respekt hervorruft. Wie der Fall Ofarim zeigt, gilt die uneingeschränkte Solidarität heute einer anderen Art von Opfer, dem passiven Opfer: Menschen, die von anderen zu Opfern gemacht werden, und zwar aufgrund einer persönlichen Eigenschaft, auf die sie keinen Einfluss haben: Jüdin zu sein, eine Frau zu sein oder schwul zu sein. Zeigt sich hier ein Wandel im Menschenbild? Dass wir uns heute nicht mehr in erster Linie als weltgestaltende Wesen sehen, sondern am liebsten für gar nichts verantwortlich sein wollen? So dass immer die anderen, mit denen wir uns nicht identifizieren, die Schuldigen sind: die Täter?