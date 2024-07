Fall Harvey Weinstein Ist eine moralische Wandlung immer möglich?

Die Aufhebung des Urteils in New York hatte für Aufsehen gesorgt und die Frage aufgeworfen, was das für die „Me Too“-Bewegung bedeutet. Die Aufhebung war formal damit begründet worden, dass drei Zeuginnen im Prozess von früheren sexuellen Übergriffen berichtet hatten, die nicht Teil der Anklage waren. Solche Zeugenaussagen sind in Verfahren wegen sexueller Übergriffe oft wichtig, wenn Aussage gegen Aussage steht. Da liegt es nahe, früheres Verhalten in die Bewertung einzubeziehen.