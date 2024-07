Wenig später widmete der Mediziner Gustav von Bunge ein Kapitel in seinem 1887 erschienenen Lehrbuch der physiologischen und pathologischen Chemie den Eisengehalten – unter anderem im Spinat. Ein Journalist der New York Times wurde darauf aufmerksam, verwechselte jedoch in seinem Artikel das Trockengewicht mit dem Frischgewicht beim Eisengehalt. Somit erschienen die Spinat Eisengehalte zehnfach erhöht und fortan erhielten Kinder wöchentlich Spinat.