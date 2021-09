Blick nach Afrika : Hier Impf-Unmut, dort Impfstoffmangel

Meinung Impfungen schützen vor schweren Covid-19-Verläufen. Das ermöglicht dem Gesundheitswesen, anderen Krankheiten wie den „Big Killern“ mehr Aufmerksamkeit zu geben: Malaria, Aids und Tuberkulose.

Rund 60 Prozent der Deutschen sind vollständig gegen Covid-19 geimpft. Jetzt stockt die Impfkampagne auf Grund des Impfunmuts in der restlichen Bevölkerung. Noch im Mai prügelten sich die Impfwilligen in den Arztpraxen um die wenigen verfügbaren Impfdosen. Inzwischen steht der Impfbus auf dem Supermarktparkplatz, um die letzten Unentschlossenen beim Einkaufen abzufangen.

Die WHO benennt drei „Big Killer“ unter den Infektionskrankheiten - die durch Parasiten hervorgerufene Tropenkrankheit Malaria, die Virenerkrankung Aids und die bakterielle Tuberkulose. Jedes Jahr fordern die „Big Killer“ fast drei Millionen Todesopfer. Insbesondere in den Entwicklungsländern sind die Krankheiten verheerend. In der afrikanischen Landbevölkerung ist es nicht unüblich, erst älteren Kindern einen Namen zu geben. Zu schmerzhaft ist die enge Bindung an ein Baby, das ein Jahr später an Malaria stirbt. Bisher stehen den Betroffenen keine Impfstoffe gegen Malaria oder Aids zur Verfügung und der veraltete Tuberkulose-Impfstoff BCG bietet nur wenig Schutz. Die Bevölkerung der von den „Big Killern“ betroffenen Länder sorgt sich daher um das Leben ihrer Kinder, nicht um Impfnebenwirkungen oder heimlich implantierte Mikrochips.