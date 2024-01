Wissensdrang Eindrucksvolle Demonstrationen – aber ihr Anlass wirft Fragen auf

Die aktive Beteiligung von Regierungsvertretern an der Mobilisierung der Bevölkerung gegen eine Oppositionspartei muss in einer Demokratie allerdings zu Nachfragen führen. Gibt es ernsthafte Gründe, heute ein Wiedererstarken der Nazis zu befürchten? Oder werden in unverantwortlicher Weise Ängste geschürt? Warum wird es als Normalität hingenommen, dass Journalisten illegal ein Treffen einiger konservativer Unternehmer und drittrangiger Politiker mit dem Rechtsextremisten Martin Sellner abhören – allesamt keine politischen Entscheidungsträger? Warum sollte sich die Öffentlichkeit dafür interessieren? Warum wird das mit der historischen „Wannseekonferenz“ verglichen, auf der Nazi-Entscheidungsträger den millionenfachen Mord organisierten? Und was wurde überhaupt gesagt?