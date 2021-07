Flutkatastrophe im Westen : Aberglaube und Kontrolle im Krisenmanagement

Meinung Düsseldorf Die Kräfte der Natur lassen sich nicht beherrschen. Das wird in der Hochwasser-Katastrophe drastisch bewusst. Doch der Katastrophenschutz lässt sich beherrschen - und dabei gibt es ein eklatantes Versagen.

Andauernder Starkregen hat in der vergangenen Woche dazu geführt, dass Flüsse über die Ufer traten und ganze Ortschaften verwüsteten. Hunderte Menschen kamen ums Leben. Man deutet auf den globalen Klimawandel als Ursache. Mag sein, dass die Klimaerwärmung hier eine Rolle spielt, aber es hat auch schon in früheren Zeiten solche tagelangen starken Regenfälle gegeben. Das Ausmaß der Katastrophe zeigt, dass unser Katastrophenschutz nicht ausreicht, denn die heutige Meteorologie kann solche Wetter vorhersagen. Warum sind die Menschen nicht rechtzeitig gewarnt und evakuiert worden? Warum gibt es an manchen Orten nicht einmal Sirenen? Warum verschnarchte der von unseren Beiträgen finanzierte WDR die erste Nacht, statt den Betroffenen ständig Informationen zur Gefahrenlage zu liefern?