Wissensdrang Die tapsige Ministerin

Da Bildung und Forschung in Deutschland Ländersache ist, hat eine Bundesministerin für Bildung und Forschung ein ganz grundsätzliches Problem: Was tun? Mit Blick auf ihr Ressort und ihre Zugehörigkeit zur FDP liegt die Antwort eigentlich nahe: die Wissenschafts- und Meinungsfreiheit verteidigen. Theoretisch tut die Ministerin das auch. In der Praxis tapst sie aber auf großen Pfoten in eine ganz andere Richtung: Sie hält sich offenbar für befugt, über die Medien und mit allen sonstigen Mitteln Universitätsangehörige zu den ihr genehmen Meinungen zu erziehen. Erst äußert sie via „Bild“-Zeitung „Fassungslosigkeit“ über einen offenen Brief von Professoren an Berliner Universitäten, die gegen die Räumung propalästinensischer Besetzungen von Universitätsgebäuden protestiert hatten. Dann wird in ihrem Ministerium eine Prüfung in Auftrag gegeben, ob man den Unterzeichnern rechtliche Schwierigkeiten bereiten und Fördergelder entziehen könne. Rätselhafterweise hat sie das nicht gewusst.