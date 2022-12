40 Millionen Infizierte weltweit Wie Aids die Gesellschaft veränderte

Meinung · Bis heute sterben knapp eine Millionen Menschen an Aids. In seinen Anfängen wurde Aids als Krankheit Homosexueller stigmatisiert. Doch dann führte die Epidemie zum gesellschaftlichen Umdenken. So hat der Kampf gegen Aids doch zu etwas Großem geführt.

Von Gabriele Pradel

07.12.2022, 06:00 Uhr

Viele rote Schleifen, das weltweit anerkannte Symbol für die Solidarität mit HIV-Infizierten, liegen am Welt-Aids-Tag auf einem Tisch (Archivfoto). Foto: dpa/Lukas Schulze