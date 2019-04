Schlaganfall-Forschung : Wissenschaftler erwecken tote Schweinehirne wieder zum Leben

Ferkel stehen in einer Box in einer Schweinezuchtanlage. Foto: dpa/Jens Büttner

New York Stunden nach der Schlachtung haben US-Wissenschaftler Schweinehirne wieder reaktiviert. Das Experiment wirft Fragen darüber auf, ab welchem Zeitpunkt man vom Tod eines Lebewesens sprechen kann.

Wissenschaftlern ist es gelungen, in den Gehirnen von Stunden zuvor geschlachteten Schweinen wieder Hirnaktivität herzustellen. Die Gehirne hätten nicht mehr die Fähigkeit gehabt, etwas zu denken oder zu fühlen, dennoch werfe das Experiment Fragen darüber auf, ab welchem Zeitpunkt man vom Tod eines Lebewesens sprechen könne, erklärten die Forscher am Mittwoch in einem Beitrag im Fachmagazin „Nature“.