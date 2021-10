Bekanntgabe in Stockholm : Wirtschafts-Nobelpreis geht an drei Forscher aus USA und Kanada

Wirtschafts-Nobelpreis geht an drei Forscher aus USA und Kanada

Bekanntgabe in Stockholm

Stockholm Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die Forscher David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens. Ausgezeichnet wurden Beiträge zur Arbeitsökonomie sowie zur Methodik wirtschaftswissenschaftlicher Analysen.

Das gab die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm bekannt. Der in Kanada geborene David Card erhält die eine Hälfte des renommierten Preises für seine empirischen Beiträge zur Arbeitsmarktökonomie, wie der Generalsekretär der Akademie, Göran Hansson, bei der Bekanntgabe sagte. Der aus dem US-Staat Ohio stammende Joshua Angrist und der niederländisch-amerikanische Wissenschaftler Guido Imbens teilen sich die andere Hälfte für ihre methodischen Beiträge zur Analyse von Kausalbeziehungen. Damit sind alle Nobelpreisträger für dieses Jahr benannt worden.