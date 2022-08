Start in den Kindergarten : „Tränen an der Kita-Tür sind ein gutes Zeichen“

Für viele Kinder ist der Start in den Kindergarten schwer und tränenreich. Foto: Shutterstock/pticelov

Interview Herzzerreißendes Weinen an der Kita-Tür, Klammern an Mamas Hosenbein – die ersten Tage in der Kita sind oft schwer. Dabei sind Tränen beim Abschied eigentlich ein gutes Zeichen, sagt Pädagogin Rahel Dreyer. Im Interview erklärt sie warum, wie sich Eltern dann richtig verhalten und was bei der Eingewöhnung hilft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Bilderbuch von „Conni im Kindergarten“ ist gefühlte 1000 Mal vorgelesen, die ersten gemeinsamen Eingewöhnungstage sind gut verlaufen und alle Fragen zum Start in der Kita sind gestellt. Alle Zeichen stehen also günstig für einen reibungslosen Start in der Kita. Doch beim ersten Versuch zu gehen, kommt dann doch die Zerreißprobe: tränenreicher Protest, verzweifelter Zorn, Rotz und Wasser.

Sein eigenes Kind weinend zurückzulassen macht keinem ein gutes Gefühl. Sollte man also lieber bleiben?

Rahel Dreyer ist Leiterin des Studiengangs Erziehung und Bildung an der Alice Salomon Hochschule Berlin. Foto: ASH Berlin/Michael Schaaf

Dreyer Man sollte bleiben, wenn noch nicht der richtige Zeitpunkt für die Trennung gekommen ist. Außerdem sollten die pädagogischen Fachkräfte die Eltern zurückholen, wenn das Kind sich nach zwei bis drei Minuten nicht beruhigen lässt. Reaktionen wie „Da musst du jetzt durch, dann musst du jetzt weinen“, sollte man möglichst vermeiden und immer das Warum für das Weinen ergründen.

Wie verhält sich denn ein Kind, das bereit ist für die Trennung?

Dreyer Es ist nicht angespannt, erkundet den Raum, interessiert sich für andere Kinder, spielt und isst mit ihnen, statt teilnahmslos in der Ecke zu sitzen. Es lässt sich von der Fachkraft wickeln oder schlafen legen und auch von der Erzieherin trösten, wenn die Eltern dann nach der Eingewöhnungszeit irgendwann gehen.

Das heißt Weinen ist normal?

Dreyer Ja. Man kann Eltern beruhigen: Es ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen, wenn Kinder lautstark ihren Protest, ihre Verunsicherung und Traurigkeit darüber zeigen, dass Bezugspersonen gehen. Es ist ein Zeichen dafür, dass sie eine gute, also „sichere“ Bindungserfahrung gemacht haben. Besonderes Augenmerk muss man eher auf die ruhigen Kinder legen. Denn sie leiden manchmal still. Ein solches Verhalten kann daher rühren, dass sie schlechte Bindungserfahrungen gemacht haben. Konkret: sie haben erlebt, dass die Bezugspersonen auf ihre Bedürfnisse nicht positiv reagiert und diese beantwortet haben. Darum fordern sie ihre Bedürfnisse nicht mehr ein und zeigen auch in der Kita nicht, dass sie nicht zurechtkommen. Durch die Wiener Krippenstudie wissen wir, dass diese Kinder am meisten unter Stress stehen.

Gibt es auch Kinder, die gleich nach dem ersten Tag alleine in der Kita durchstarten?

Dreyer Ich würde davon abraten, eine Trennung schon nach dem ersten Tag zu machen. Denn selbst wenn Kinder keinen Protest zeigen und nicht weinen, haben auch sie häufig Stress. Früher dachte man, diese Kinder seien besonders stark und könnten das besser wegstecken. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Sie leiden einfach still in sich hinein. Darum ist es ganz wichtig, dass man auch sehr selbstsicher wirkenden Kindern ausreichend Zeit zur Eingewöhnung gibt: mindestens vier bis fünf Tage, in Abhängigkeit vom Eingewöhnungsmodell der Kita und natürlich dem Entwicklungsstand und den Signalen des Kindes deutlich länger.

Lesen Sie auch Zehn Fragen an den Schulpsychologen : Schulwechsel - so macht man es seinem Kind leichter

Welche Eingewöhnungsmodelle gibt es denn?

Dreyer Die bekanntesten sind das Berliner und das Münchener Modell. Beim Berliner Modell geht es zunächst darum, dass das Kind die Beziehung zu einer einzelnen pädagogischen Fachkraft aufbaut. Man achtet dabei sehr stark auf das Verhalten des Kindes und entscheidet danach, wie lang die Eingewöhnung ausfallen wird. Das Münchener Modell hebt darauf ab, dass alle einen Einfluss darauf haben, ob Eingewöhnung gelingt: nicht nur eine Bezugsfachkraft, sondern auch andere Beschäftigte der Kita oder auch die Kinder der Gruppe.

Eingewöhnung bedeutet also Zeit. Eine Woche vor dem erneuten Durchstarten im eigenen Job ist vermutlich ein zu kleines Zeitfenster. Wie viel Zeit sollte man einplanen, um den Übergang stressfrei zu gestalten?

Dreyer Beim Berliner Modell rechnet man zum Beispiel zwischen sechs und vierzehn Tagen, im Einzelfall auch bis zu drei Wochen. Nach dem Münchener Modell mindestens zwei Wochen. Ich würde immer raten, mindestens vier Wochen einzuplanen, falls die Eingewöhnung doch einen längeren Verlauf nimmt.

Was kann sich negativ auf einen guten Start im Kindergarten auswirken?

Dreyer Die Eingewöhnung sollte nicht gehetzt stattfinden und dem Kind die Zeit geben, die es braucht. Sie sollte darum nach Möglichkeit nicht erst kurz vor der Aufnahme der eigenen Berufstätigkeit sein und auch nicht kurz vor einem geplanten Familienurlaub. Denn sonst fängt man danach meist wieder von vorne an. Ungünstig auswirken können sich auch die Geburt eines Geschwisterkindes oder ein anstehender Umzug. Wenn das alles zum selben Zeitpunkt stattfindet, sind Eingewöhnungen schon mal weniger erfolgreich oder die Eingewöhnungsphasen verlängern sich.

Manchmal beginnen Kinder mit Gebrüll und Kindergartenboykott schon beim Aufstehen. Was kann man dann tun?

Dreyer Wenn das Kind morgens schon weint, sollte unbedingt ein Gespräch mit allen Beteiligten gesucht werden, weil dann herausgefunden werden muss, warum das so ist. Denn eigentlich sind die Kinder auf die neue Situation neugierig und nicht grundsätzlich ängstlich oder skeptisch gestimmt. Manchmal stecken hinter Abwehrhaltungen des Kindes auch Trennungsängste der Eltern, die das Kind spürt und auf die es reagiert. Solche Dinge müssen hinterfragt werden.

Was sollten Eltern bereits vor der Eingewöhnung im Kindergarten besprechen?

Dreyer Wichtig ist, vorab darüber zu reden, womit sich das eigene Kind gut beruhigen lässt. Wie ist es bislang mit Trennungserfahrung umgegangen? Hat es überhaupt schon einmal eine Trennung erlebt? Was macht das Kind gerne? Womit spielt es gerne? Wenn man so etwas berücksichtigt und gut plant, gelingt es meist auch gut, dass die Kinder ankommen.

Gibt es Möglichkeiten, die Kinder an die Fremdbetreuung zu gewöhnen und vorzubereiten?

Dreyer Ja, ein Kind, das schon gute Erfahrungen gemacht hat, wird auch die Eingewöhnung in einer Kita besser bewältigen können und positiver erleben. Wenn es bei Oma und Opa oder bei Freunden ein schönes Erlebnis war, hilft das. Gut sind auch Kindergartenvorbereitungsgruppen, die man beispielsweise im Angebot von Familienbildungsträgern findet. Aber auch dort ist eine behutsame Eingewöhnung wichtig. Was auch hilft, sind Vorbereitungstage in der Kita, an denen die Kinder vor dem Start schon einmal zum Beispiel nachmittags zum Spielenachmittag kommen können.

Was können Eltern falsch machen?

Dreyer Eltern sollten sich bei der Eingewöhnung versuchen im Hintergrund zu halten, sodass die Fachkraft überhaupt die Chance hat, in Kontakt zu dem Kind zu kommen. Das kann sie nicht, wenn Mutter oder Vater ihr Kind die ganze Zeit selbst bespielen. Ist der Moment der Trennung gekommen, ist es ungünstig, wenn Eltern ihre eigenen Emotionen zu sehr zeigen und klammern. Manchmal brauchen die Eltern in dieser Situation stärkere Begleitung als die Kinder. Darum ist es wichtig, vorher genau über den Ablauf zu sprechen. Wenn der Trennungsmoment gekommen ist, sollte er kurz und schmerzlos sein, auch wenn das Kind weint. Schließlich hat man die Sicherheit: Sollte das Weinen länger andauern, werde ich zurückgeholt.