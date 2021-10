Nobelpreis für Medizin und Physiologie : Wie unser Gehirn Kälte empfindet

Mit Thermorezeptoren in der Haut passen wir unser Leben an die Umwelt an. Foto: picture alliance / Westend61/Katharina Mikhrin

Unsere Reaktionen auf Schmerzen, Berührungen und Temperaturen sind überlebenswichtige Sinneswahrnehmungen. Für die Erforschung der zentralen Grundlagen bekommen zwei Wissenschaftler den Medizin-Nobelpreis.

Die Nobelpreis-Regularien erinnern den Beobachter zuweilen an die gute alte Lotterie, wobei Stockholm kaum je Nieten vergibt. Aber Beobachter sind sich – was den Preis für Medizin und Physiologie anlangt – zuweilen unsicher, ob nun ein kirgisisches Forscherteam ausgezeichnet wird, weil es die Ursachen für die Entstehung des Hammerzehs entdeckt hat. Oder ob der Preis nach Japan geht, wo im Laborversuch die Wirkung sogenannter monoklonaler Antikörper bei Krebspatienten präzisiert wurde.

In diesem Jahr fragte sich alle Welt, ob nicht die Entwicklung der Corona-Impfstoffe, vor allem der mRNA-Technologie, gewürdigt werden müsste. Doch Stockholm hat anders entschieden. Und irgendwie lag das Votum des Komitees in der Luft, weil das geehrte Forscherpaar, der US-Amerikaner David Julius, der im Libanon geborene Forscher Ardem Patapoutian schon vor kurzem den „Frontiers of Knowledge Award“ bekommen hatten – und der gilt als bahnende, für Stockholm prophezeiende Einrichtung. Die bahnbrechenden Entdeckungen durch die diesjährigen Nobelpreisträger „haben es uns ermöglicht zu verstehen, wie Wärme, Kälte und mechanische Kräfte die Nervenimpulse auslösen, die es uns ermöglichen, die Welt um uns herum wahrzunehmen und uns an sie anzupassen“, erklärte das Komitee.

info Die beiden Forscher wirken in Kalifornien David Julius Der 65-jährige David Julius ist Professor an der Universität von Kalifornien in San Francisco. Ardem Patapoutian Der 1967 im Libanon geborene Ardem Patapoutian forscht am Scripps-Institut in Kalifornien. Preisgeld Die beiden Wissenschaftler werden sich das Preisgeld von zehn Millionen Kronen (rund 985.000 Euro) teilen.

Wir alle kennen den Moment, da uns die Hand eines anderen Menschen berührt – doch ist sie unangenehm warm oder schwitzig? Oder ist das Händchen eiskalt, wie Rodolfo in Puccinis Oper „La Bohème“ erschreckt feststellen musste, als er Mimì kennenlernt? Julius und Patapoutian, zwei Molekularbiologen, beschäftigen sich seit Jahren mit Rezeptoren für Temperatur und Berührung im Körper.

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem wahrlich reizvollen Thema der Oberflächensensibilität ist nicht neu, sie hat eine ehrwürdige Geschichte, die weit ins 19. Jahrhundert reicht, etwa zu den Physiologen Max von Frey und Ernst Heinrich Weber. Doch die molekulare Forschung ist noch relativ frisch. In jeden Fall eröffnet sie spannende medizinische Möglichkeiten. Derzeit identifizieren mehrere Labore spezifische Moleküle, die auf jene Rezeptoren wirken, um etwa chronische Schmerzen bei entzündlichen Prozessen wie Arthritis zu behandeln.

David Julius fand heraus, dass der Rezeptor, der bei der Einnahme von Capsaicin – dem scharfen Inhaltsstoff in Chili-Schoten – ein Brennen im Mund auslöst, auch für die Wahrnehmung von Hitze verantwortlich ist; man kennt das Phänomen von Wärmepflastern. Über das Signal, das der Rezeptor aussendet, erreicht der Schmerz das Gehirn. Es entscheidet darüber, ob die Hitze so stark ist, dass sie das Gewebe verbrennt, und in diesem Fall ein warnendes Schmerzempfinden erzeugt.

„Pflanzen verteidigen sich, indem sie Substanzen erzeugen, die Raubtieren Schmerzen verursachen. Wir dachten, wir könnten diese Werkzeuge verwenden, um das Schmerzempfinden auf molekularer Ebene zu verstehen“, sagte Julius neulich über seine Arbeit. Er forschte weiter, bis er entdeckte, dass der Rezeptor für die Kältewahrnehmung unseres Körpers demjenigen ähnelt, der Capsaicin erkennt. „Diese Ergebnisse haben uns gezeigt, dass die Natur eine gemeinsame Strategie verwendet, die es unserem Nervensystem ermöglicht, Temperaturänderungen durch eine Familie ähnlicher Moleküle zu erkennen“, sagte der Wissenschaftler.

Letztlich ist es eine Fahndung nach Verwandtschaften. Was haben die Rezeptoren, die beim Hacken einer Zwiebel die Augen brennen lassen, mit den Giften bestimmter Tiere zu tun, etwa des Skorpions? „Der entscheidende Punkt“ an diesem Mechanismus sei, dass „er für das Verständnis eines Schmerzes wichtig ist und wir verstehen, wie eine Gewebeverletzung nicht nur akute, sondern anhaltende Schmerzen erzeugt.“

Patapoutians Forschungen lag die Beobachtung zur Grundlage, dass Berührung der einzige Sinn ist, der auf der Übersetzung eines physikalischen Signals in chemisches Vokabular basiert, das der Körper versteht. „Bei der Untersuchung der peripheren Nerven, die uns helfen, Berührungen und Schmerzen zu fühlen, haben wir etwas ganz Besonderes festgestellt, nämlich dass sie etwas tun, was der Rest des Körpers nicht tut: Sie spüren physikalische Kräfte wie Temperatur und Berührung. Es ist wirklich sehr wenig darüber bekannt, wie der Körper diese physikalischen Kräfte in eine chemische Sprache übersetzt“, sagt Patapoutian.

Sein Team suchte nach Zellen, die in einer Laborkultur elektrisch auf den physikalischen Reiz des Drucks reagierten. Dann begann per Ausschlussverfahren die Isolierung des korrekten Rezeptors. „Wir wussten, dass Proteine an der Wahrnehmung von Schmerz, Berührung, Erwärmung oder Blutdruck beteiligt sind, aber niemand hatte eine Ahnung, dass eine einzige Familie, die von unserer Gruppe entdeckten Piezo-1- und Piezo-2-Rezeptoren, sogenannte Ionenkanäle, all diese Prozesse erklären könnten“, sagt Patapoutian.