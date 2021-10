Kolumne Dozentenleben : Lust auf Verzicht

Edda Pulst (4. v. l.) mit Studenten der German Jordanien University (GJU) in Jordanien. Foto: www.adapt2job.com

Digitalisierung, das Fachgebiet unserer Autorin, erzeugt die gleiche Menge CO² wie der Flugverkehr, eine Stunde Online-Meeting so viel wie ein Kilometer Autofahren.

Verzicht ist angesagt: 1548 Kilogramm CO ² ermittelt Atmosfair für meinen Jordanien-Flug, 1,5 Tonnen beträgt das klimaverträgliche Jahresbudget. 48 Kilo Übergewicht schaffe ich also in zwei Tagen.

Fünf Quadratmeter Pol-Eis pro Sitz schmelzen bei einem Flug in die USA; das CO ² von 600 voll besetzten Flügen jagte Jeff Bezos in die Luft. Der 57-jährige Amazon-Gründer gönnte sich zehn Minuten Protzerei im All. Kreuzfahrtschiffe im Eis der Pole tragen mit ihrem CO ² -Ausstoß direkt zu deren Untergang bei. Die Mode-Industrie verursacht mehr CO ² als Flüge und Kreuzfahrten zusammen. 19 Prozent der Weltweit-Emissionen verantwortet der Gebäudesektor.

Mein Fachgebiet, die Digitalisierung, erzeugt die gleiche Menge CO ² wie der Flugverkehr, eine Stunde Online-Meeting so viel wie ein Kilometer Autofahren. WhatsApp und YouTube treiben die Zahlen nach oben. Ein Gramm CO ² pro E-Mail –320 Milliarden Mal am Tag. Jede Google-Suche pulvert 0,2 Gramm CO ² in die Luft – bei täglich 5,5 Milliarden Anfragen.

Am 29. Juli war Erdüberlastungstag: Alle Ressourcen waren verbraucht, die der Planet innerhalb eines Jahres erzeugt. Zu den Überschwemmungen kamen die Fragen:

Müssen wir zwei Tonnen bewegen, um 70 Kilogramm im Auto von A nach B zu fahren? Brauchen wir mehr als doppelt so viel Wohnfläche wie zu unserer Kindheit? Profilieren wir uns über Quadratmeter und Blech? Verzicht scheint das Gebot der Stunde.

Nur: Wenn ich mich einschränke und andere nicht, bin ich der Dumme. Chinas Wirtschaft verursacht mit Kohlekraftwerken ein Drittel des weltweiten CO ² -Ausstoßes. Selbst wenn der Rest der Welt Lastenfahrräder, grünen Strom und Wasserstoff nutzt: So schnell lässt sich die Erderwärmung nicht aufhalten.

Dennoch: Gefragt ist jeder.

Bloß nicht entmutigen lassen! Verzicht positiv wahrnehmen! Ressourcen sparen statt Unsinniges konsumieren. Ein Acker, der sich ausruht, bringt Ernte. Bescheidenheit als Partner der Lebensfreude. Glück der Genügsamkeit.

Verzicht und Digitalisierung stehen keinesfalls im Widerspruch. CO ² -Tracking liefert Übersichten in Echtzeit, künstliche Intelligenz hilft Ressourcen sparen. Das Internet der Dinge senkt den Energiekonsum bei Gebäuden; Abwärme von Rechenzentren heizt Wohnsiedlungen.

Persönlicher Beitrag: Smartphone länger nutzen, Digitalkonsum reduzieren. Daten nicht mehr an viele Stellen verteilen, alte E-Mails löschen, unnötige Newsletter abmelden. Nachhaltig und wertschätzend einen Brief schreiben.

Daher kaufe ich jetzt Tinte für den Füller und spare das CO ² elektronischer Nachrichten.