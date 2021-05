"Zhurong" ist gelandet : Jetzt hat auch China einen Rover auf dem Mars

Eine von den Staatsmedien ausgestrahlte Nachrichtensendung über die erfolgreiche Landung einer Sonde auf dem Mars in einem Einkaufszentrum in Peking. Foto: dpa/Mark Schiefelbein

Peking Neben dem Nasa-Rover „Curiosity“ gibt es jetzt auch ein Fahrzeug aus dem fernen Osten auf dem Roten Planeten. China kann mit der Landung des Rovers “Zhurong“ einen weiteren Meilenstein seines ehrgeizigen Raumfahrtprogramms feiern.

Gleich bei seiner ersten Mars-Mission gelang es dem Land, einen Rover auf dem Roten Planeten landen zu lassen. Der Roboter "Zhurong" sei am Samstag in dem vorab ausgewählten Gebiet aufgekommen, meldeten chinesische Staatsmedien. Er soll nun etwa drei Monate lang die Atmosphäre und den Boden des Mars untersuchen und Bilder aufnehmen.

Das heißt, das Team der chinesischen Mars-Mission konnte der vollautomatischen Landung nur zeitversetzt zuschauen. Vor "Zhurong" waren schon einige Mars-Roboter anderer Länder an dem schwierigen Landemanöver gescheitert. So war 2016 die Sonde "Schiaparelli", die Russland und die europäische Raumfahrtagentur ESA gemeinsam zum Mars geschickt hatten, beim Aufprall auf dem Roten Planeten zerschellt.

Wie der chinesische Staatssender CCTV berichtete, gelang es "Zhurong" wie geplant, in einer nördlichen Lava-Ebene zu landen, die als Utopia Planitia bekannt ist. Die chinesische Raumfahrtbehörde CNSA bestätigte das erfolgreiche Manöver, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Präsident Xi Jinping übermittelte seine "herzlichen Glückwünsche und Grüße an alle Teilnehmer der Mars-Erkundungsmission", wie Xinhua berichtete.

China hat in den vergangenen Jahren Milliardensummen investiert, um in der Raumfahrt zu den USA aufzuschließen, die schon seit Jahrzehnten Raumschiffe und Astronauten ins Weltall schicken. Ende April brachte die Volksrepublik das erste Modul ihrer neuen Raumstation in eine Erdumlaufbahn. Die Station soll kommendes Jahr in Betrieb gehen.

Einen leichten Schatten auf die Raumfahrt-Nation China warf vorige Woche der unkontrollierte Absturz einer chinesischen Rakete in den Indischen Ozean. Die Rakete vom Typ Langer Marsch-5B, die das erste Modul der chinesischen Raumstation ins All gebracht hatte, hatte unkontrolliert an Höhe verloren. Ihr Absturz in bewohntem Gebiet oder auf ein Schiff konnte nicht gänzlich ausgeschlossen werden, was bei der Nasa und Raumfahrtexperten auf Kritik stieß.