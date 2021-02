Leben auf dem „Roten Planeten“? : 10 Fakten über den Mars

Der „Rote Planet“ beschäftigt die Menschheit schon seit Jahrtausenden. Aber warum ist er eigentlich rot – und wie sieht es mit Leben auf dem Mars auf? Zehn Fakten über unseren Nachbarplaneten.

Wo liegt der Mars?

Warum ist der Mars rot?

Der Mars wird auch der „Rote Planet“ genannt: Seine ocker- bis rötliche Farbe geht laut DLR auf einen hellen Staub zurück, der weite Teile der Marsoberfläche bedeckt und der durch den Prozess der Oxidation sozusagen verrostet ist. Die rötliche, entfernt an Blut erinnernde Färbung hat dem Planeten in Ägypten den Namen „Horus, der Rote“ eingebracht, im antiken Griechenland wurde er nach Ares, dem Kriegsgott, benannt. Seinen heutigen Namen verdankt er dem römischen Kriegsgott.

Wie groß ist der Mars?

Worin ähnelt der Mars der Erde?

Wie groß ist die Schwerkraft auf dem Mars?

Wie sieht es auf dem Mars aus?

Dank der vielen Missionen, die schon zum Mars unternommen wurden, weiß man recht gut, wie die Oberfläche des Planeten beschaffen ist: Sie zeichnet sich durch Gesteinsbrocken, sandige Böden und Dünen aus. „Grob kann man die Oberfläche in zwei große Regionen unterteilen: ein nördliches Gebiet mit Tiefebenen und ein südliches Hochland mit zahlreichen Einschlagskratern“, beschreibt das DLR auf seiner Webseite. Besonders auffallend in Äquatornähe ist der Schildvulkan Olympus Mons, der 26 Kilometer aus seiner Umgebung herausragt und 600 Kilometer durchmisst – gemessen über dem Meeresspiegel ist er rund zweieinhalb mal so groß wie der Mount Everest und damit der größte Berg im Sonnensystem. Mit dem Valles Marineris ist auf dem Mars auch der größte und tiefste Canyon im Sonnensystem zu finden.

Wie kalt ist es auf dem Mars?

Die durchschnittliche Temperatur auf dem Mars beträgt laut DLR minus 60 Grad Celsius. Doch das hängt von der Jahreszeit ab, die es durch die erdähnliche Rotationsachse des Planeten von 25,2 Grad auch auf dem Mars gibt. Im Sommer kann es dann in Äquatornähe bis zu 27 Grad Celsius warm werden, im Winter kann die Temperatur jedoch an den Polen bis auf minus 133 Grad Celsius abfallen. Die Temperaturen können auch innerhalb eines Tages stark schwanken, denn eine dichte Atmosphäre, ähnlich wie die der Erde, gibt es nicht – die des Mars ist äußerst dünn.

Wie lange braucht der Mars für eine Drehung um die eigene Achse?

Gibt es Leben auf dem Mars?

Wie lange dauert ein Flug bis zum Mars?

Der Mars-Rover „Perseverance“ startete am 30. Juli 2020 vom Raketenstartgelände Cape Canaveral in Florida. In 203 Tagen hat er eine Strecke von 471 Millionen Kilometern zurückgelegt, bevor er am 18. Februar 2021 in die Marsatmosphäre eingedrungen ist.