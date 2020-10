Schwarzes Loch frisst Stern : Weltraum-Forscher erfassen „Spaghettifizierung“

München Astronomen aus Bayern haben einen seltenen Lichtblitz erfasst, bei dem ein Stern von einem supermassereichen Schwarzen Loch verschlungen wurde. Was es mit dieser Entdeckung auf sich hat.

Das als „Spaghettifizierung“ bekannte Phänomen sei in etwa 215 Millionen Lichtjahren Entfernung registriert worden, so nah wie nie zuvor, wie die Forscher im Fachmagazin „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society“ schreiben. Den Vorgang konnten sie mit Teleskopen der Europäischen Südsternwarte (ESO), die ihren Hauptsitz in Garching bei München hat, beobachten.