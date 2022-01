Deutscher auf der ISS : Astronaut Maurer wird beim Blick auf Erde auch „bange ums Herz“

Saarbrücken Für Astronaut Matthias Maurer ist der Blick von der Internationalen Raumstation ISS auf die Erde nicht nur schön. Der Blick auf Urwald-Brände oder schmelzende Gletscher mache einen zum „intensivsten Umweltbotschafter“.

„Ich sehe natürlich auch sehr viel, was mir nicht gefällt“, sagte Matthias Maurer (51) am Mittwoch in einer Live-Schalte zur Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Als Beispiele nannte er „den brennenden Urwald“ in Brasilien und in Südostasien, „Gletscherbereiche, die auf Karten viel größer eingezeichnet sind“ und Seen, „die früher mal viel größer waren“. Man sehe, wie der Mensch in die Natur eingreife. „Und das stimmt mich natürlich traurig“.