Entdeckung der Nasa und des DLR : Es gibt Wasser auf dem Mond

Washington Das fliegende Infrarot-Teleskops „Sofia“ hat Wasser auf der Oberfläche des Mondes entdeckt. Die überraschende Entdeckung könnte weitreichende Konsequenzen für die bemannte Raumfahrt haben.

Bislang galt der Mond als knochentrocken. Wasser sollte es dort nicht geben. Bei bis zu 230 Grad Celsius auf der von der Sonne beschienenen Oberfläche und im Vakuum. Schließlich hat der Mond keine Atmosphäre. Wasser müsste eigentlich sofort verdampfen und von der Strahlung im All buchstäblich zerlegt werden. Zumal man in dem Mondgestein, das die Astronauten von den Apollo-Missionen mitgebracht hatten, keine Feuchtigkeit entdeckt hatte.

Und doch ist es da. Überraschend und mehr oder weniger unerwartet auf der Oberfläche unseres Trabanten: Ungefähr so viel wie in einer kleinen 0,33-Liter-Flasche verteilt auf ein Fußballfeld. Das ist nicht viel. Selbst in der Sahara findet man etwa die 100-fache Menge. Aber es ist deutlich mehr als gar nichts.