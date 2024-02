Raumfahrt: Start-up aus Deutschland HyImpulse: Raketen starten mit Kerzenwachs in den Erdorbit

Ein Kind nimmt eine Kerze und lässt sie steigen. Dabei macht es die Geräusche einer startenden Rakete. Dann sagt es ein wenig vorlaut: „Wenn die brennt, fliege ich in den Weltraum.“ Das klingt naiv, würden viele meinen. Dennoch ist es fast schon Realität in Baden-Württemberg. In Neuenstadt am Kocher bei Heilbronn. Dort arbeiten um die 60 Leute an einer Rakete, die mit Paraffin angetrieben wird. Das ist ein seit 1830 bekannter ungiftiger Kohlenwasserstoff, der in vielen Kosmetikprodukten eingesetzt wird – und vor allem auch als Wachs in Kerzen.