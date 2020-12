Fakt 1 über den Vollmond: So entsteht der Vollmond

Der Mond bewegt sich in einer elliptischen Umlaufbahn um den blauen Planeten, der wiederum um die Sonne kreist. Je nach Konstellation dieser drei Himmelskörper zueinander zeigt sich der Erdtrabant in der Regel einmal im Kalendermonat als kreisrunde, hell erleuchtete Scheibe. Dann stehen Sonnengestirn und Mond in Opposition zueinander und befinden sich von der Erdkugel aus gesehen in entgegengesetzten Richtungen.