Nasa veröffentlicht neue Bilder James-Webb-Weltraumteleskop zeigt spektakuläre Bilder vom Uranus

Diese vergrößerte Aufnahme von Uranus, die von der Nahinfrarotkamera (NIRCam) des James-Webb-Satelliten am 6. Februar 2023 aufgenommen wurde, zeigt einen die Ringe des Planeten, die Polkappen, sowie Wolken am rande der Polkappe und am linken Rand des Planeten.

Foto: NASA, ESA, CSA, STScI/Bildbearbeitung Joseph DePasquale (STScI)