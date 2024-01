Raketenstart am Montagmorgen Erster Start der neuen Vulcan-Rakete

Am Montagmorgen um 8.18 Uhr morgens soll es an der Startrampe 41 der Cape Canaveral Space Force Station in Florida so weit sein. Dann reckt sich dort die neue Vulcan-Rakete der United Launch Alliance (ULA/Vereinigte Start-Allianz) mehr als 61 Meter in die Höhe und wird zum ersten Mal starten. Nach vielen Verzögerungen. Ursprünglich sollte sie bereits 2019 starten, nachdem sie 2014 angekündigt worden war.