US-Verteidigungsministerium zu Ufos Laut Pentagon keine Beweise für Aliens auf der Erde

Dem US-Verteidigungsministerium zufolge gibt es weder Beweise für Besuche von Aliens auf der Erde noch Bemühungen, Informationen darüber geheim zu halten. Das geht aus einem Bericht hervor, den das Pentagon am Freitag veröffentlichte. Zwar seien viele Sichtungen „nicht identifizierter anomaler Phänomene“ - gemeinhin als Ufos bekannt - noch ungeklärt, heißt es darin. In den allermeisten Fällen fehlten aber schlicht verwertbare Daten. Außerdem seien Ressourcen und Personal bei den zuständigen Regierungsstellen häufig „irregulär und sporadisch“, was die Untersuchungen zusätzlich erschwere.