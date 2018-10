Totenkopf-Asteroid an Halloween 2018: Komet „2015 TB145“ zieht an der Erde vorbei

Besuch zum Gruselfest : Nach Halloween kommt der Totenkopf-Asteroid

Dunkle Augenhöhlen und die richtige Form - passend zu Halloween zieht in diesem Jahr ein Asteroid in der Form eines Schädels an der Erde vorbei. Es ist nicht sein erster Besuch: Schon vor drei Jahren hat „2015 TB145“ unter Astronomen für Aufsehen gesorgt.

Vor drei Jahren war das Timing noch besser. Am 31. Oktober, am Tag des Halloween-Fests, zog ein außergewöhnlicher Asteroid an der Erde vorbei. Ohne Schweif und mit lichtschluckenden Kratern auf der Oberfläche erinnerte der Gesteinsbrocken stark an einen Totenkopf. Ein Fest für Astronomen - die NASA taufte den Asteroiden kurzerhand „The Great Pumpkin“, also „Der große Kürbis“.

Nun kehrt der Totenkopf zurück und verfehlt knapp den Halloween-Termin. Der Komet wird erst am 11. November auf den Radarschirmen der Astronomen auftauchen. Dazu in deutlich größerer Entfernung: 2015 ließ sich der Weg zur Erde mit rund 486.000 Kilometern noch mit dem zum Mond vergleichen. Drei Jahre später liegt die Entfernung bei sage und schreibe 39 Millionen Kilometern.