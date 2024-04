Spektakel am Himmel Totale Sonnenfinsternis im Livestream – hier können Sie zuschauen

Zu sehen sein wird die Totale Sonnenfinsternis in einem engen Streifen von Mexiko über die USA bis nach Kanada. Besonders beeindruckend wird sie in Teilen Nordamerikas sein. Von Europa aus kann das astronomische Spektakel nicht beobachtet werden – dafür aber bei uns im Livestream, den sie ab Montagabend, 8. April 2024, auf dieser Seite ganz oben finden. Wir übertragen die Sonnenfinsternis live aus Kerry County, Texas, in den USA.