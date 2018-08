Sternschnuppen 2018: So schön leuchteten die Perseiden am Nachthimmel

So schön leuchteten die Perseiden am Nachthimmel

Düsseldorf Für Nachtschwärmer war die Nacht von Sonntag auf Montag ein außergewöhnliches Erlebnis. Denn der Meteorstrom der Perseiden erleuchtete die Finsternis. Wir haben die schönsten Bilder gesammelt.

Alljährlich etwa Mitte August treten die Perseiden gehäuft am Nachthimmel auf. So auch in der Nacht zu Montag als Hunderte Sternschnuppen die Dunkelheit erleuchteten.