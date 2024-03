Vom 16. bis 25. April Lyriden-Sternschnuppen im Anflug

Die Sonne wandert am aufsteigenden Ast ihrer Jahresbahn empor. Ihre Mittagshöhen nehmen um zehn Grad zu, die Tageslänge wächst im April in Berlin um eine Stunde und 55 Minuten, in Hamburg um eine Stunde und 59 Minuten und in München um eine Stunde und 36 Minuten. Am 18. verlässt die Sonne das Sternbild Fische und wechselt in das Sternbild Widder, in dem sie bis 14. Mai verbleibt. Ende April zieht sie weit südlich an Hamal, dem Widder-Hauptstern, vorbei. Am 19. tritt sie nachmittags in das Tierkreiszeichen Stier.