Umrundet Stern Beta Pictoris : Forscherteam entdeckt neuen Planeten

Paris Der Stern Beta Pictoris, der schon in den 1980er Jahren unter Astronomen für Furore sorgte, hält eine weitere Überraschung bereit: Beta Pictoris wird von einem zweiten Planeten umrundet.

Das hat ein Forscherteam um die Französin Anne-Marie Lagrange von der Universität Grenoble in der jüngsten Ausgabe der Fachzeitschrift "Nature Astronomy" enthüllt. Der neue Planet erhielt den Namen Beta Pictoris C. Bereits seit 2009 war ein erster Planet - Beta Pictoris B - entdeckt worden.

Beta Pictoris C wurde nicht mit klassischer Himmelsbeobachtung entdeckt, sondern mit hochmodernem Instrumentarium. Die Forscher verwendeten die Radialgeschwindigkeitsmethode, um Daten des Planetenjägerinstruments "Harps" der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Chile auszuwerten.

Beta Pictoris C ist der Studie zufolge ein gigantischer Planet mit dem 3000-Fachen der Erdmasse. Er ist 2,7 Mal so weit von Beta Pictoris entfernt wie die Erde von der Sonne. Für eine Umrundung seines Sterns benötigt Beta Pictoris C etwa 1200 Tage, die hohe Rotation um die eigene Achse hat zur Folge, dass ein "Tag" auf Beta Pictoris C nur knapp acht Stunden dauert.