SpaceX: Zweiter Testflug Starship: Flug gescheitert, aber Test für SpaceX erfolgreich

Erste Luftaufnahmen zeigten, dass nur ein paar senkrecht stehende Tanks etwas zur Seite gedrückt worden waren. Auch ein paar Abdeckungen haben etwas abbekommen. Ansonsten aber sah zunächst alles gut aus. Die Stahlplatten scheinen zudem alles überstanden zu haben. Am Sonntagabend schrieb SpaceX-Gründer Elon Musk auf „X“, dass das Startgerüst in einem großartigen Zustand sei. Dann bedankte er sich bei allen Beteiligten dafür, dass sie in so kurzer Zeit ein so robustes System gebaut hätten.