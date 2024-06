Cape Canaveral „Starliner“-Raumschiff erstmals mit Astronauten zu Testflug aufgebrochen

Nach jahrelangen Verzögerungen ist das krisengeplagte Raumschiff „Starliner“ erstmals zu einem bemannten Testflug zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Mit den Nasa-Astronauten Barry Wilmore und Suni Williams an Bord startete das Raumschiff am Mittwoch vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida mithilfe einer „Atlas V“-Rakete, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten. Der Testflug war zuvor wegen verschiedener technischer Probleme an Raumschiff und Rakete mehrfach verschoben worden.