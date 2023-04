Vorbereitung für Mondlandung 2025 Elon Musks SpaceX-Rakete Starship vor Testflug

Silbern glitzernd streckt sich die Rakete in den sonnigen Himmel des US-Bundesstaats Texas. Sie wirkt, als ob sie einem Science-Fiction-Film wie Flash Gordon aus den 1930ern entnommen wäre. Und sie steht am 146 Meter hohen Startturm in Boca Chica an der Küste des Golfs von Mexiko. Sie wurde auch nicht aus einem neuen hochmodernen Werkstoff gefertigt. Tatsächlich besteht das neue „Starship“ (Sternenschiff) von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX vor allem aus Stahl. Das hat sich als sehr viel günstiger als andere Materialien erwiesen. Zudem ist es den enormen Belastungen im Weltraum und vor allem beim Start besser gewachsen, wenn die knapp 120 Meter hohe Rakete mit der Schubkraft von fast 7.600 Tonnen (mehr als zwei Space Shuttles) in den Himmel steigt. Am Montag um 14 Uhr. So hat es SpaceX Freitag Nacht verkündet, als die Genehmigung der Luftfahrtbehörde vorlag.