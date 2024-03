SpaceX: Starship vor nächstem Start Dritter Test für die Riesen-Rakete von Elon Musk

Bereits zweimal ist das Starship von SpaceX abgehoben. Und bei beiden Versuchen ist am Ende nicht alles so gelaufen, wie es beabsichtigt war. Am 20. April musste die Rakete rund vier Minuten nach dem Start zerstört werden, weil man die Kontrolle verloren hatte. Am 18. November sah alles zunächst nach einem Bilderbuchstart aus. Die erste Stufe indes, der Heavy Booster, explodierte kurz nach der Trennung. Die zweite Stufe, das eigentliche Starship, war dagegen auf Kurs in eine Erdumlaufbahn. Allerdings hatte man dann flüssigen Sauerstoff abgelassen. Das führte zur Explosion. SpaceX-Gründer Elon Musk erklärte es im Januar bei einer Live-Konferenz via „X“ damit, dass keine Nutzlast an Bord gewesen sei. Sonst wäre das nicht notwendig gewesen, weil es keine Überladung mit dem Sauerstoff gegeben hätte. Es wäre nicht zur Zerstörung gekommen.