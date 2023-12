US-Rechnungshof Geringe Fortschritte bei SpaceX und Axiom: Mondlandung erst 2027?

Ein anderes Problem sei die Software. Die müsse für die Mondlandung getestet werden. Tatsächlich sind in der Vergangenheit einige Mondmissionen wie die private japanische Hakuto-R-Sonde an Software-Fehlern gescheitert. Zudem müssen die unterschiedlichen Computer-Programme sowie Betriebssysteme der Orion-Kapsel der Nasa und der Mondlandefähre von SpaceX Daten austauschen können. Das wurde bislang noch nicht gewährleistet. Schließlich soll die Orion-Kapsel an der Fähre andocken. Die Astronauten setzen dann über und landen auf dem Mond. Im Anschluss starten sie mit der Fähre und koppeln wieder an der Orion-Kapsel an. Sollte es da zu Software-Problemen kommen, stehen Leben und die gesamte Mission auf dem Spiel.