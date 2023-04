Startversuch aus Texas Neuer Anlauf für Testflug der Starship-Riesenrakete

Im zweiten Anlauf soll es klappen: Elon Musks privates Raumfahrtunternehmen SpaceX will an diesem Donnerstag das größte Raketensystem aller Zeiten erstmals für einen Testflug starten lassen. Abheben soll das fast 120 Meter lange „Starship“ von einer Rampe am Strand von Boca Chica an der Südspitze von Texas nahe der Grenze zu Mexiko. Ein für Montag geplanter Versuch wurde wegen eines Problems mit einem Ventil abgeblasen.