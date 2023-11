Zweiter Startversuch Starship: Start der Riesen-Rakete von SpaceX am Freitag?

Der erste Start des Starships am 20. April in Boca Chica, Texas, wirkte auf den ersten Blick wie ein Fehlschlag. Aus einer gewaltigen Staub- und Trümmerwolke schob sich die bislang mächtigste Rakete der Welt langsam in den Himmel. Schon da waren drei der 33 Raptor-Triebwerke ausgefallen. Weitere sollten folgen. Dennoch erreichte das Starship „MaxQ“. Das ist der Moment, wenn die dünner werdende Atmosphäre und die steigende Geschwindigkeit zusammen zur höchsten strukturellen Belastung führen. Das überstand die Rakete. Aber die damals schon technisch veralteten Raptor-Triebwerke versagten. Die hydraulische Steuerung fiel aus. Zudem brannte es anscheinend in der ersten Stufe. Das zerstörte die Verbindung zum Flugcomputer. Das Starship geriet außer Kontrolle und ins Trudeln. Auf eine Trennung der Stufen wurde darum verzichtet. Eigentlich sollte in solchen Momenten der Selbstzerstörungsmechanismus greifen und die Rakete sprengen. Doch der reagierte erst mit 40 Sekunden Verzögerung auf das Kommando. Schließlich wurde das Starship vernichtet. Bei einer Höhe von 39 Kilometern und knapp vier Minuten nach dem Start.