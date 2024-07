Weltweites Schülerprojekt Schülerinnen und Schüler werden mit „Space Call“ zu Weltraumforschern

Am Ende klingt es wie eine Spielerei. Und das ist es auch. Ein Modul an Bord eines Mini-Satelliten empfängt beispielsweise als Morse-Code die Nachricht einer Schülergruppe in ihrer jeweiligen Muttersprache. Die Botschaft wird aus dem Erdorbit an die nächste Schülergruppe eines anderen Landes weitergegeben, die darauf in ihrer Muttersprache antwortet. So soll eine mehrsprachige Botschaft entstehen. Das ist das Ziel des Projekts „Space Call“ (Weltraum-Anruf) der französisch-deutschen Raumfahrt-Start-ups „The Exploration Company“, das mit zwei weiteren Organisationen umgesetzt wird: Space Elevator und Robinson Aerospace Systems.