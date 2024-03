Drei Astronauten an Bord Sojus MS-25 erfolgreich an ISS angedockt

Die Mission war am Samstag zwei Tage nach Abbruch eines ersten Startversuchs im zweiten Anlauf erfolgreich vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet. Nach einem zweiwöchigen Aufenthalt im All sollen Nowizki und Wassiljewskaja gemeinsam mit dem US-Astronauten Loral O'Hara an Bord des Sojus-Raumschiffes MS-24 zur Erde zurückkehren. Die US-Astronautin Dyson soll insgesamt 184 Tage im All bleiben.