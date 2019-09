Am 13. Februar 1937 wurde Jähn im vogtländischen Rautenkranz geboren. Der gelernte Buchdrucker arbeitete als Pionierleiter und wurde später Jagdflieger bei den Luftstreitkräften der NVA. Von dort aus nahm er dann am Interkosmosprogramm teil. Er lebte bis zu seinem Tod am 21. September 2019 in Strausberg bei Berlin. Er war verheiratet und hatte zwei Kinder.