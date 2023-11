Europäischer Weltraum-Gipfel in Sevilla Raumfahrt: Esa will sich selbst aus der Krise ziehen

Und dazu gehört auch, Weltraumschrott zu vermeiden. Derzeit umkreisen 130 Millionen Trümmerteile, die größer als ein Millimeter sind, die Erde. Sie stammen aus vorherigen Raumfahrtmissionen und werden zu einer zunehmenden Gefahr für die Raumfahrt. Zumal Flüge in den niedrigen Erdorbit vor allem für kommerzielle Zwecke stark zugenommen haben. Die europäische Weltraumorganisation will nun Vorreiter sein und bis 2030 keinen Weltraumschrott mehr verursachen. Gleichzeitig will man Technologien entwickeln, mit denen ausgediente Satelliten beispielsweise rückstandsfrei in der Atmosphäre verglühen können. Das hat man im Juli mit „Aeolus“ bereits vorgemacht. Ebenso arbeitet man daran, die Lebenszeiten von Satelliten zu verlängern und Weltraumschrott zu beseitigen. Das alles hat die Esa in der „Zero-Debris-Charta“ festgeschrieben. Die Unterzeichnung ist freiwillig. Die Hoffnung ist aber, dass viele Raumfahrtorganisation und private Unternehmen sich selbst verpflichten werden.