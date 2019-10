20 neue Trabanten entdeckt : Saturn ist der wahre Mondkönig im Sonnensystem

Cape Canaveral Nicht Jupiter hat die meisten bekannten Monde, sondern Saturn. Das haben Weltraumforscher herausgefunden und die Entdeckung 20 neuer Monde bekanntgegeben. 82 besitzt Saturn insgesamt - möglicherweise aber sogar noch mehr.

In der Gegend des Planeten Saturn sind 20 neue Monde entdeckt worden. Damit kommt der Planet auf 82 Monde und übertrifft Jupiter, wie am Montag von der offiziellen Organisation für die Veröffentlichung von Daten über Kleinplaneten bekannt gegeben wurde, dem International Astronomical Union's Minor Planet Center. Scott Sheppard von der Carnegie Institution for Science, der das Entdeckerteam geleitet hatte, teilte mit, es könnten noch 100 kleinere Monde in der Umlaufbahn des Saturn sein, die noch nicht gefunden seien. Sheppard und sein Team benutzten ein Teleskop auf Hawaii, um die 20 Monde in den Sommermonaten zu entdecken.