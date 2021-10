Satellitenfotos und ihre Geschichten : Wie Forscher einst Pinguine aus dem Weltall entdeckten

Düsseldorf Beinahe hätte die Menschheit nie von 1,5 Millionen Pinguinen in der Antarktis erfahren. Doch dank Satellitenaufnahmen kam es anders. Das Buch „Von oben“ erzählt, welche Rolle dabei die Exkremente der Tiere spielten – und noch Dutzende weitere faszinierende Geschichten zu beeindruckenden Fotos aus dem All.

Ein Asteroidenkrater im schwäbischen Nördlingen, schwimmende Inseln auf einem indischen See und der Vulkan Erebus in der Antarktis – diese völlig unterschiedlichen Phänomene unserer Erde eint eine Eigenschaft: Sie sind vom All aus sichtbar.