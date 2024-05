Esa-Erdbeobachtung mit EarthCare Der „weiße Drache“ nimmt Wolken ins Visier

Am Mittwoch, 29. Mai, 20 Minuten nach Mitternacht, sollen die Triebwerke einer „Falcon 9“-Rakete von der Vandenberg-Basis der US-Luftwaffe starten. An Bord ist der fast 2,2 Tonnen schwere europäische EarthCare-Satellit, der in nur knapp zehn Minuten seine Ziel-Umlaufbahn in 393 Kilometer Höhe erreichen wird. Dann wird der ungefähr 2 x 3 x 1,5 Meter große „Erdbeobachter“ sein Sonnensegel ausfahren. Die Gesamtlänge wird am Ende mehr als 17 Metern betragen. Anschließend werden die Instrumente getestet, bevor er langsam seine Arbeit aufnimmt.