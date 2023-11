New Space Raumfahrt: Europa auf dem Sprung

Der Wettbewerb im Sommer wurde im Vorgriff der Entscheidungen von Sevilla dann gestoppt. „Aber da waren wir unter den letzten vier. Wenn jetzt drei ausgewählt werden, stehen unsere Chancen nicht so schlecht“, sagt Spurmann. Und er sieht auch in der Zeit nach der ISS, die 2030 ihr Ende findet, einen Bedarf. Derzeit gebe es einige Firmen, die Raumstationen bauen, betreiben und im niedrigen Erdorbit (LEO) forschen wollen. Auch wenn sich da wahrscheinlich noch einiges konsolidieren wird, werden die Stationen kleiner als die ISS oder nur temporär im Einsatz sein. Dennoch „müssen die alle mit Fracht versorgt werden“. Das Geschäft werde darum eher wachsen als schrumpfen oder sogar verschwinden, bleibt er vorsichtig optimistisch. „Es ist aber immer die Frage, wie viel Marktpotenzial es da wirklich gibt. Da gehen die Meinungen noch auseinander. Und wir müssen unser Produkt am Ende verkaufen können.“ Zumal auch der Mond zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das müsse man mit einer Frachtkapsel ebenfalls bedienen können. Ebenso in fernerer Zukunft die bemannte Raumfahrt. „Da kann Argo ein Baustein sein“, skizziert Spurmann die Perspektiven.