Europäisches Raumfahrtunternehmen Raumfahrt: Start-up „The Exploration Company“ mit drittem Vertrag

Die Kapsel ist bemannt nach der antiken griechischen Göttin der Nacht, die Ordnung aus dem Chaos schafft. Unter anderem will das Unternehmen vier Tonnen Fracht zu Raumstationen im niedrigen Erd-Orbit liefern können und drei Tonnen wieder zurück zur Erde bringen. Zudem möchte man ausschließlich umweltfreundliche Treibstoffe verwenden (Wasserstoffperoxid). Ein weiteres Ziel: Die Kapsel kann in der Erdumlaufbahn aufgetankt werden. Das sei essenziell für Deep-Space-Missionen. Und: Nyx sei unabhängig von der Trägerrakete und kann somit von jedem Start-System verwendet werden. Zudem setzt „The Exploration Company“ auf Flexibilität. In weiteren Entwicklungsschritten soll die Kapsel auch Menschen von der Erde zu Raumstationen bringen. Selbst der Mond soll in Zukunft nicht ausgeschlossen sein. Die erste Mission zu unserem Trabanten ist für 2028 angesetzt.