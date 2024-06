Erfolg für Raumfahrt-Start-up Exploration Company mit nächstem Auftrag für Transporte in erdnahen Orbit

Bei dem Unternehmen ist man stolz, „dass wir das Vertrauen nicht nur in ,The Exploration Company‘ stärken können, sondern auch in Europas Raumfahrtindustrie“, sagt die Start-up Gründerin Hélenè Huby dazu in einer Pressemitteilung. Und Max Haot, Vorstandsvorsitzender von Vast Space, fügt hinzu: Man stärke nicht nur die Zusammenarbeit mit der europäischen Industrie. Man mache es so möglich, dass Menschen auch aus Europa den Weltraum erkunden können.