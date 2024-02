Zukunft der Raumfahrt Europas neuer Aufbruch ins All

Gleichzeitig hofft man, eine ähnliche Entwicklung wie in den USA anstoßen zu können. „Es ist wichtig, dass Europa die Dynamik mitmacht, die weltweit stattfindet“, sagt Neuenschwander. „Wenn wir da mitspielen wollen - und ich bin überzeugt, dass Europa das tun sollte – müssen wir aber zunächst die Mittel bereitstellen.“ Denn es brauche am Anfang Geld, „um es sehr direkt zu formulieren“. Sowohl von institutioneller Seite wie der Esa, aber auch von privater Hand. Tatsächlich wachsen die Investitionen in europäische Raumfahrt-Start-ups seit 2020 an und sind 2022 auf mehr als eine Milliarde Euro gestiegen. Nach Angaben des „European Space Policy Instituts“ in Wien. Zudem gibt es bereits eine ganze Reihe von Start-ups in mehreren Ländern. So wie beispielsweise PLD aus Spanien, Orbex und Skyrora aus Großbritannien, Latitude aus Frankreich, das französisch-deutsche Unternehmen „The Exploration Company“ oder aus Deutschland Rocket Factory, HyImpulse und Isar Aerospace. Um nur einige zu nennen.