Rakete erfolgreich gestartet : China will Gesteinsproben vom Mond sammeln

China will Gesteinsproben vom Mond sammeln

Wenchang Die junge Raumfahrtnation China will mit den USA und der Sowjetunion gleichziehen und erstmals auch Gestein vom Mond holen. Eine unbemannte Rakete ist am Montagabend erfolgreich gestartet.

Bei einer erfolgreichen Rückkehr wäre China nach den USA und der Sowjetunion in den 60er und 70er Jahren erst die dritte Raumfahrtnation, der ein solches Vorhaben gelingt. Mit einer Rakete vom Typ „Langer Marsch 5“ hob das Raumschiff am frühen Dienstagmorgen Ortszeit (Montagabend MEZ) reibungslos vom Raumfahrtbahnhof in Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan ab.