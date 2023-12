Quadrantiden im Januar Sonne, Mond und Planeten im Jahr 2024

Mars erscheint erst gegen Ende Mai am Morgenhimmel im Osten. Bis Jahresende wird er zum Planeten der gesamten Nacht, wobei er stets heller wird und im Dezember gegen Mitternacht hoch am Himmel auffällig leuchtet. Jupiter ist von Januar bis Ende April am Abendhimmel als hell leuchtender Planet zu beobachten. Gegen Mitte Juni taucht er am Morgenhimmel auf. Im Sommer und Herbst geht er immer früher auf. Schließlich kommt der Riesenplanet am 7. Dezember im Sternbild Stier in Opposition zur Sonne. Er ist dann die ganze Nacht über als hell strahlender Planet zusehen.